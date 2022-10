information fournie par France 24 • 29/10/2022 à 12:43

Israel et le Liban signent un accord inédit pour une délimitation de leurs eaux territoriales en vue de l'exploitation de gisements gaziers. Les intérêts économiques vont-ils aboutir à un dégel politique durable entre ces deux pays officiellement en guerre ? On va plus loin avec Patricia Allémonière et Bruno Daroux.