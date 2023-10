Israël-Hamas : la guerre cognitive aura bien lieu

information fournie par France 24 • 20/10/2023 à 19:21

Sur terre, dans les airs, sur la mer, dans l'espace ou encore via les cyberattaques, les conflits du futur se disputeront de plus en plus dans l'opinion publique, comme en témoignent les débats qui ont suivi la frappe meurtrière sur un hôpital de Gaza. Outils de manipulation, images plus vraies que nature mais aussi caisse de résonance des réseaux sociaux : une partie croissante de la guerre se joue dans nos cerveaux. Heureusement, des outils basés sur l'open source doivent nous aider à y voir clair.