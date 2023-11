information fournie par France 24 • 08/11/2023 à 11:11

Un mois après les attentats du 7 octobre, Israël commémore ses victimes, plus de 1.400 tués dans les attentats les plus sanglants jamais commis sur le sol israélien, et alors que plus de 240 otages sont toujours retenus à Gaza. La traque du Hamas se traduit aussi par la guerre la plus dure jamais subie par les Gazaouis, avec plus d'un million de déplacés et une situation humanitaire désespérée. On va plus loin avec Patricia Allémonière et Antoine Mariotti.