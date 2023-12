information fournie par France 24 • 06/12/2023 à 14:24

Le gouvernement de Benyamin Netanyahu se retrouve de plus en plus sous pression. Il y a les critiques exprimées face aux nombreuses pertes civiles palestinienne, face a la gestion aussi de la question des otages. Il resterait encore 138 otages aux mains du Hamas. Leurs proches et des ex-otages ont rencontré hier B. Netanyahu et son cabinet de guerre. Une réunion dite très tendue et marquée par des éclats de voix.