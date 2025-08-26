 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté

Israël: début d'une journée de manifestations pour exiger le retour des otages

information fournie par AFP Video 26/08/2025 à 09:41

Des manifestants réclamant la fin de la guerre à Gaza et le retour des otages descendent dans les rues de Tel Aviv et Jérusalem avant une réunion du cabinet de sécurité prévue dans la soirée. IMAGES

Proche orient
Défense
