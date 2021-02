Irlande : le Premier ministre Micheál Martin ne veut pas d'un "référendum de réunification"

France 24 • 19/02/2021 à 16:35

Micheál Martin, le Premier ministre d'Irlande, était l'invité d'Hervé Amoric, correspondant de France 24 pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Dans cet Entretien, il écarte la possibilité d'un référendum sur la réunification de l'île sous sa gouvernance. Il déclare aussi que le laboratoire britannique AstraZeneca n'a pu fournir qu'un tiers des vaccins promis à l'Union européenne, et qu'il n'est pas certain qu'il puisse en produire suffisamment pour respecter ses engagements envers l'UE. "Nous avons été pris au piège dans cette affaire, AstraZeneca doit prendre ses responsabilités", dit-il.