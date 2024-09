Iran : "le fossé se creuse entre une jeunesse qui aspire à la vie et la gérontocratie théocratique"

information fournie par France 24 • 05/09/2024 à 16:54

Avec son nouveau roman "Badjens", Delphine Minoui rend hommage à la génération Z en Iran, surtout aux jeunes femmes iraniennes qui rêvent de se libérer et de vivre pleinement. D’origine iranienne, lauréate du prix Albert-Londres et grand reporter au Figaro, Delphine Minoui couvre depuis vingt-cinq ans l’actualité du Proche et Moyen-Orient. Publiés au Seuil, ses récits empreints de poésie, Je vous écris de Téhéran et Les Passeurs de livres de Daraya (Grand Prix des lectrices ELLE), ont connu un immense succès et ont été traduits dans une dizaine de langues (seuil.com/ouvrage/badjens-delphine-minoui/9782021541724).