Iran : accusé d'espionnage, le français Benjamin Brière comparaîtra jeudi

information fournie par France 24 • 20/01/2022 à 11:28

Benjamin Brière, un Français détenu en Iran depuis plus d'un an et demi, comparaîtra jeudi devant un tribunal révolutionnaire pour y répondre d'accusations d'espionnage et de propagande contre le régime, qu'il dément, a annoncé mercredi son avocat dans un communiqué. Ce n'est pas le seul Occidental à être détenu dans le pays.