Irak : Bassora, ville sous tension en raison de la sécheresse et de l'exode rural

information fournie par France 24 • 17/11/2022 à 11:35

Les sécheresses à répétition que connaît l'Irak depuis trois ans ne font qu'accentuer l'exode rural en cours dans tout le pays. Ne pouvant plus travailler sur leurs terres par manque d’eau douce, les agriculteurs se résolvent à rejoindre les villes. À Bassora, la capitale économique du Sud, ces déplacés viennent grossir des quartiers informels marqués par la pauvreté et survivant grâce à la débrouille. Plus de 350 000 personnes y vivent, mettant la ville sous tension. Reportage de Marie-Charlotte Roupie.