Investir dans les dernières tendances de l'IA avec ODDO BHF Artificial Intelligence

information fournie par Boursorama • 17/03/2025 à 08:40

Depuis que ChatGPT a fait irruption dans nos vies en novembre 2022, l'intelligence artificielle est devenue une thématique incontournable en Bourse. Pourtant, le secteur a été chahuté en début d'année avec l'arrivée du chinois Deep Seek. Que faut-il en comprendre ? Quelles sont les prochaines étapes attendues de la révolution IA ?

Sur le plateau de Tendances de fonds, Brice Prunas, gérant chez ODDO BHF AM décrypte les implications économiques profondes que va avoir l'IA et détaille comment il tire parti de ce potentiel avec le fonds ODDO BHF Artificial Intelligence. Un fonds lancé en 2018 et qu'il cogère avec Maxence Radjabi.

Vidéo sponsorisée.