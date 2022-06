Invasion russe : "il faut vraiment donner les moyens à l’Ukraine de gagner totalement cette guerre"

information fournie par France 24 • 15/06/2022 à 11:44

Ce mardi, Emmanuel Macron s’est rendu en Roumanie pour soutenir les 500 soldats français stationnés sur la base de l’OTAN . Il devrait poursuivre son voyage vers la Moldavie et éventuellement se rendre en Ukraine. Visite stratégique ? Nicolas Tenzer, spécialiste de la Russie, enseignant à Sciences PO et directeur de la publication de "Desk Russie", invité de France 24 nous livre son analyse et affirme : "il faut absolument qu’on donne les moyens à l’Ukraine non seulement de se défendre mais également de repousser la Russie des territoires qu’elle occupe depuis 2014".