Invasion en Ukraine : "nous pensions que la guerre avait disparu de l'Europe, elle revient en Europe"

information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 15:50

La Russie a lancé jeudi 24 février à l'aube une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes à travers le pays, notamment la capitale Kiev, et l'entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud du pays. La communauté internationale a largement condamné l'attaque et assure qu'il y aura des sanctions. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé que l'organisation a activé "ses plans de défense" pour déployer des forces supplémentaires dans les pays alliés frontaliers. Le général Dominique Trinquard, ancien chef militaire français auprès de l'ONU, est l'invité de France24. Il assure qu'il faut "se préparer à avoir des actions de guerre en Europe".