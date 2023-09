Interdiction de l'abaya à l'école en France : cachez ce vêtement que je ne saurais voir

information fournie par France 24 • 08/09/2023 à 17:10

L'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires agite la France. Le ministre de l’éducation, Gabriel Attal, y voit la manifestation d’une appartenance religieuse contraire à la laïcité républicaine. Au Pérou, plus de 11 000 femmes ont disparu en 2022, sans doute victimes de réseaux criminels et féminicides. Pourtant, la police ne fait pas de zèle avec ces affaires. Au Népal, les nonnes du couvent Amitabha Drukpa sont une exception : en plus de la prière, elles pratiquent le kung-fu.