Intempéries dans le sud du Brésil : "Une crise climatique et sanitaire"

information fournie par France 24 • 03/05/2024 à 12:57

Vingt-neuf personnes ont trouvé la mort et 60 sont portées disparues après les pluies diluviennes qui ont frappé le sud du Brésil, selon un nouveau bilan rendu public jeudi par les autorités. "Je veux déplorer profondément toutes les vies perdues. Il y a 29 morts recensés actuellement, et avec la douleur la plus profonde je sais qu'il y en aura davantage", a dit le gouverneur de l'Etat du Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Le président Lula a, de son côté, survolé la zone. Les précisions de Fanny Lothaire, correspondante de France 24 au Brésil.