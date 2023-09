Inondations en Libye : la "plupart" des morts auraient pu être évitées, selon l'ONU

information fournie par France 24 • 14/09/2023 à 14:10

La plupart des milliers de morts dans les inondations dans l'est de la Libye "auraient pu être évitées", a estimé jeudi le patron de l'Organisation météorologique mondiale qui dépend de l'ONU. Avec une meilleure coordination dans ce pays ravagé par une grave crise politique, "ils auraient pu émettre des avertissements et les services de gestion des urgences auraient pu procéder à l'évacuation des personnes, et nous aurions pu éviter la plupart des pertes humaines", a déclaré Petteri Taalas, lors d'un point de presse à Genève.