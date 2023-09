Inondations en Libye : la "plupart" des morts auraient pu être évitées, selon l'ONU

information fournie par France 24 • 14/09/2023 à 22:38

La plupart des milliers de morts dans les inondations dans l'est de la Libye "auraient pu être évitées", a estimé jeudi le patron de l'Organisation météorologique mondiale qui dépend de l'ONU. L'accès à la zone sinistrée reste toutefois très difficile après la destruction de routes et de ponts, ainsi que les dommages causés aux lignes électriques et téléphoniques coupées dans de vastes zones, où au moins 30.000 personnes se sont retrouvées sans abri.