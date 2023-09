information fournie par France 24 • 14/09/2023 à 15:48

Un désastre, un pays grandement meurtri et un bilan qui s’élève à plus de cinq mille morts et à plus de dix mille disparus. Malgré l’aide internationale et les secours libyens, comment éviter une crise sanitaire ? Pour Typhaine Walton, porte-parole de l’International Rescue Committee (IRC), invitée de France 24, "il faut apporter de l’eau propre et mettre en place des mesures d’hygiène au plus vite."