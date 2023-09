information fournie par France 24 • 13/09/2023 à 22:48

De terribles inondations ont dévasté la Libye depuis le 10 septembre et ont fait plusieurs milliers de morts. De nombreuses images circulent sur les réseaux sociaux et il est parfois difficile de faire le tri entre le vrai et le faux car il y a peu de journalistes sur place pour donner des informations. Info ou Intox s’intéresse en particulier à deux vidéos virales sur les réseaux mais qui n’ont pas été tournées en Libye.