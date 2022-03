information fournie par Boursorama • 31/03/2022 à 16:14

Selon l'INSEE, en février 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 3,6% sur 1 an. Julien Moutier, directeur des gestions obligataires et Christophe Morel, chef économiste, Groupama Asset Management nous présentent une stratégie possible dans ce nouveau contexte.