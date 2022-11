Inflation : pour l'économiste Thomas Porcher, "rien ne nous empêche d'indexer les salaires"

information fournie par France 24 • 25/11/2022 à 18:47

Dans son "Dictionnaire d’économie" (Fayard), Thomas Porcher, membre des Économistes atterrés et professeur à Paris School of Business, décrit une série de concepts qui façonnent le débat public. "N'abandonnez pas les questions économiques à une petite caste", écrit l'économiste dès les premières pages, invitant les citoyens à se réapproprier des notions parfois complexes. Il revient sur France 24 notamment sur les questions d'inflation et d'énergie.