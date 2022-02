Inflation : la facture salée du petit déjeuner

information fournie par France 24 • 01/02/2022 à 08:40

En France, les prix ont officiellement augmenté de 2,8 % en décembre dernier, moins que la moyenne européenne de 5 %. Selon la Banque centrale européenne, ces hausses de prix ne devraient pas s'installer sur le long terme. Pourtant un certain nombre d'économistes ou même le Fonds souverain norvégien pensent le contraire.

En attendant, le prix des matières premières continue de flamber. Café, blé, beurre, jus d'orange, la facture du petit déjeuner risque de devenir de plus en plus salée.