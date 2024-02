Indonésie : les minorités religieuses, laissées pour compte de la campagne électorale

information fournie par France 24 • 14/02/2024 à 11:51

L'Indonésie, la plus grande démocratie musulmane au monde, s’apprête à élire un nouveau président. Mais dans ce pays de 270 millions d’habitants à majorité sunnite, 12 % de la population appartient à une minorité religieuse – principalement chrétienne ou encore chiite, bouddhiste ou hindouiste. Les différentes communautés religieuses ont toujours coexisté pacifiquement, mais plusieurs groupes sunnites radicaux attaquent violemment les minorités depuis une vingtaine d'années. Plus de 600 cas ont été recensés depuis 2014. Véritables oubliées de cette campagne électorale, elles avaient pourtant placé beaucoup d’espoir dans les promesses du président sortant Joko Widodo de mener une politique tolérante et pluraliste. Un reportage de William de Tamaris.