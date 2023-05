Indiana Jones à Cannes : à 80 ans, Harrison Ford reçoit une Palme d'or d'honneur surprise

information fournie par France 24 • 18/05/2023 à 21:40

Le plus célèbre des aventuriers archéologues débarque sur la Croisette ! Dans ce nouveau numéro de "A l'Affiche à Cannes", Louise Dupont revient sur la présentation du nouveau volet d'Indiana Jones. A 80 ans, Harrison Ford reprend du service pour un cinquième et ultime épisode de la mythique saga, très attendu par les fans. L'acteur a même reçu une Palme d'or d'honneur surprise, juste avant la projection du film. Également au programme de cette émission : le réalisateur malien Souleymane Cissé récompensé par un Carrosse d'or, et une rencontre avec l'actrice et mannequin americano-coréenne Soo Joo Park juste avant la montée des marches.