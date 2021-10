information fournie par France 24 • 01/10/2021 à 22:52

Partagées sur Twitter et Facebook et vues plusieurs milliers de fois, des publications montrent une vidéo affirmant qu'un musulman a été lynché en Inde par des nationalistes hindous. Le contexte n'est pas celui évoqué même si des tentatives d'attaques et de stigmatisation envers la communauté musulmane ont régulièrement lieu dans le pays.