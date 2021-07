Inde : menaces sur le patrimoine historique de New Delhi

information fournie par France 24 • 29/07/2021 à 10:35

À New Delhi, le quartier de Central Vista était très apprécié des habitants qui venaient s'y relaxer en famille, au pied de monuments emblématiques. Il fait l'objet de travaux de reconstruction controversés lancés par le gouvernement de Narendra Modi. Le chantier de 2 milliards d'euros a démarré en pleine pandémie, considéré comme "essentiel" alors que des milliers d'Indiens succombaient au Covid-19 faute d'infrastructures. Ce projet suscite de nombreuses critiques et relance le débat autour de la conservation du patrimoine historique et des espaces publics dans la capitale indienne.