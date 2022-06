Inde : les travailleuses Asha, piliers du système de santé

information fournie par France 24 • 24/06/2022 à 15:09

Elles sont plus d'un million de femmes à œuvrer, dans l'ombre, au cœur des communautés les plus fragiles d'Inde : on les appelle "Asha" ou les travailleuses de l'espoir. L'altruisme de ces "assistantes sociales" de terrain vient d'être récompensé par l'Organisation mondiale de la santé qui leur a décerné le prix du Global Health Leader . En 16 ans, elles sont devenues les chevilles ouvrières du système de santé indien, bien souvent précaire et surtout très éloigné des habitants de zones rurales.