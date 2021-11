Inde : le combat d'un citoyen pour nettoyer les lacs pollués de Bangalore

information fournie par France 24 • 09/11/2021 à 15:37

La ville indienne de Bangalore, qui compte 11 millions d'habitants, a vu sa taille augmenter en très peu de temps. Elle est surnommée la Silicon Valley indienne et constitue aujourd'hui un nid de pollution pour les rivières et les lacs. Les déchets et les eaux usées souillent plus de 500 des quelque 850 lacs que compte cette ville. Un homme, Anand Malligawad, s'est fixé l'ambitieux objectif de les nettoyer un à un. Rencontre.