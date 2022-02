Inde : au coeur de l'Uttar Pradesh, laboratoire politique du Premier ministre Narendra Modi

information fournie par France 24 • 10/02/2022 à 15:55

Plus de 180 millions d'électeurs sont appelés à désigner leurs nouvelles assemblées dans cinq États de la fédération indienne. Ce scrutin régional est crucial pour le BJP, le parti du Premier ministre Narendra Modi. Il veut notamment conserver l'Uttar Pradesh, le plus peuplé du pays, qui est dirigé par le BJP depuis cinq ans. Il souhaite continuer à faire de l'Uttar Pradesh le laboratoire de son agenda politique, à savoir la promotion d'un hindouisme décomplexé, d'une Inde faite par et pour les hindous, au détriment des minorités religieuses et notamment des musulmans.