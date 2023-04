information fournie par France 24 • 11/04/2023 à 10:21

En dénonçant l'inceste révélé par leur enfant, des mères se retrouvent accusées de l'instrumentaliser pour évincer le père. Natacha Vesnitch et Claire Paccalin sont allées à la rencontre de ces femmes, souvent considérées comme manipulatrices et surprotectrices par la justice et les services sociaux.