information fournie par France 24 • 12/07/2024 à 18:50

Après le second tour des élections législatives et malgré d’intenses tractations, la France peine à former un nouveau gouvernement. Face à cette nouvelle source d'incertitudes, comment réagissent les milieux d'affaires ? Et quelle sera la marge de manœuvre budgétaire de ce futur gouvernement quel qu'il soit, alors que la Commission européenne doit confirmer, la semaine prochaine, une procédure de déficit excessif contre la France ?