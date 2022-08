information fournie par France 24 • 18/08/2022 à 14:58

De violents feux de forêt se sont déclarés ces derniers jours dans 14 départements du nord de l'Algérie. Un nouveau bilan diffusé jeudi 18 août fait état de 38 morts et plus de 200 blessés. Des centaines de familles ont dû fuir leurs habitations et des routes ont été coupées. Depuis le début du mois d'août, 106 incendies ont été recensés en Algérie.