«Il faut que ces putschistes plaisantins comprennent qu’on n’est pas dans une jungle"

information fournie par France 24 • 31/07/2023 à 07:47

A la Une de la presse, ce lundi 31 juillet, l’ultimatum de la Cedeao aux putschistes du Niger. La fin, aujourd’hui, du mandat du gouverneur de la banque centrale libanaise, Riad Salamé, poursuivi en France et en Allemagne pour détournement de fonds et enrichissement illicite. La question de la liberté de la presse en Algérie - posée aussi ici en France par la grève historique de la rédaction du Journal du Dimanche. Et le geste le plus sympa de l’année.