"Il faut franchir les lignes si l’on veut apaiser les relations dans la société antillaise"

12/05/2022 à 13:38

Que faire du lourd héritage de l'esclavage en Guadeloupe et en Martinique et comment débattre de ce passé ? Pour tenter de trouver un moyen d’avancer sur la question de ce passé commun qui pèse encore lourdement sur les relations sociales, les auteurs Steve Fola Gadet et Emmanuel de Reynal publient le recueil "Dialogue improbable entre un afro-descendant et un 'béké'". Il rassemble le contenu de leurs échanges et de leurs débats nés de la volonté d'aller au-delà de certains non-dits.