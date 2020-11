France 24 • 20/11/2020 à 17:59

Sa trompette hybride à quatre pistons est sa marque de fabrique et a fait de lui l'un des instrumentistes de jazz les plus talentueux de sa génération. A quarante ans et presque autant d'années de carrière, Ibrahim Maalouf sort un nouvel album, "40 mélodies". Le trompettiste franco-libanais est l'invité de Louise Dupont dans ce numéro de "A l'Affiche".