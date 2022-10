Iba One, un gladiateur devenu empereur

information fournie par France 24 • 14/10/2022 à 12:09

Rendez-vous avec la star du rap malien : Iba One ! Après avoir rempli à trois reprises en deux ans le stade de Bamako (80 000 places) et été récompensé par des dizaines de trophées dont cinq Afrima et deux Primud, tout en cumulant des collaborations prestigieuses (Oumou Sangaré, La Fouine, Niska, Soul Bang's, Ariel Sheney, Mc One, Sidiki Diabaté, Young Barry…), Iba revient sur ses débuts à Kayes et nous parle de ses parents et de sa passion pour la musique. Dans cet épisode, Molare offre la question surprise.