Howlin' Jaws ou l'étrange effet du rock'n'roll rétro

information fournie par France 24 • 13/12/2021 à 15:17

Ils sont trop jeunes pour avoir vécus eux-mêmes l'âged'or du rock'n'roll. Mais le son des 50s et 60s continue pourtant à vivre à travers les Howlin' Jaws, un trio Parisien qui roulesa bossedepuis dix ans déjà ! Ils sont passés dans les studios de France 24 pour parler de leur premier album "Strange effect" et de leurs ambitions pour 2022.Coup de projecteur aussi sur les nouvelles sorties musicales de la semaine : Alicia Keys, Nick Cave et Warren Ellis ainsi que lesjeunes pousses electroclash françaisesPeriods.