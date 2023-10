information fournie par France 24 • 19/10/2023 à 09:21

Joe Biden en visite à Tel Aviv appuie la thèse isralienne après la destruction d'un hôpital à Gaza: l'origine serait une roquette palestinienne. Le bilan humain donné par le Hamas est aussi sujet à débat. Saura-t-on un jour la vérité ? On va plus loin avec Zyad Limam, Karim Yahiaoui et Matthieu Mabin à Washington.