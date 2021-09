information fournie par France 24 • 13/09/2021 à 15:53

Le journaliste et producteur Amobé Mévégué est mort la semaine dernière à l'âge de cinquante-deux ans. Ses collègues et amis, ainsi que tous les acteurs de la scène culturelle lui rendent hommage dans cette émission spéciale. Les témoignages sont nombreux, de Paris à Abidjan en passant par Dakar. Avec Youssou N'Dour, Aïssa Maïga, A'salfo, Didier Awadi, Stomy Bugsy, Harry Roselmack et bien d'autres.