Hollywood vs. Trump

France 24 • 03/11/2020 à 14:38

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont et Xavier Leherpeur s'intéressent à la manière dont le cinéma réagit aux différentes actualités du moment, à commencer par l'élection présidentielle américaine. Entre Donald Trump et Joe Biden, Hollywood a fait son choix et depuis longtemps. Autre actualité : le confinement en France et la fermeture de facto des salles obscures pour un mois minimum. Le cinéma survivra-t-il à la seconde vague de Covid-19 ? Les professionnels de ce secteur, déjà sinistré par la crise sanitaire, sont très inquiets.