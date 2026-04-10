L’acteur américain Noah Wyle a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of Fame de Los Angeles. La vedette de la série "The Pitt" s’est fait connaître dans les années 1990 avec le rôle du Dr John Carter dans la série médicale "Urgences".
Hollywood décerne une étoile à Noah Wyle, star des séries "The Pitt" et "Urgences"
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