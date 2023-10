information fournie par France 24 • 31/10/2023 à 19:10

Henri Guaino, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy et auteur de "À la septième fois, les murailles tombèrent" (éd. du Rocher), est l’invité de "Mardi politique". Il estime que la crise démocratique en France et dans le monde devient extrêmement préoccupante et que l'Occident n'est pas à l'abri d'un accident ou d'une escalade. Un constat plutôt pessimiste que, selon lui, les chefs d’État actuels auront du mal à maîtriser.