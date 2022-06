HCR : pour les réfugiés dans le monde "la solution préférée c'est de rentrer chez eux"

information fournie par France 24 • 17/06/2022 à 13:52

Un nouveau rapport publié par le Haut commissaire de l'Onu pour les réfugiés (HCR) montre que quelque 89,3 millions de personnes avaient été déplacées de force dans le monde en raison de persécutions, conflits, abus et violences, fin 2021. Céline Schmitt, porte-parole du HCR et invitée de FRANCE 24, estime que "les besoins sont tels que si on arrive à mobiliser les mêmes fonds que l'année dernière, on n'arrivera pas à apporter l'aide qui est nécessaire".