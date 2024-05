information fournie par France 24 • 16/05/2024 à 14:31

Ali Laïdi reçoit l'avocate Elise Fabing, qui vient de publier "Ça commence avec la boule au ventre" (Ed. Les Arènes), un récit des affaires de harcèlement qu'elle a défendues. Elle alerte sur la souffrance des femmes au travail, premières victimes du harcèlement moral ou sexuel, et sur l'impunité des harceleurs et des entreprises. "Quand il y a une dénonciation de harcèlement moral ou sexuel", dénonce-t-elle, "on va favoriser le harceleur".