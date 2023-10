Hamas/Israël : vers une guerre totale ?

information fournie par France 24 • 09/10/2023 à 20:25

Il y aura un avant et un après 7 octobre 2023. L'attaque menée par le Hamas a fait au moins 900 morts selon les médias israéliens et plus de 2300 blessés israéliens. Le Hamas détient une centaine d'otages. En riposte, les frappes israéliennes ont fait 560 morts à Gaza. Benyamin Netanyahou a par ailleurs affirmé : "Nous sommes en guerre". En plus des bombardements, les autorités israéliennes ont imposé un siège complet de Gaza.

Peut-on déjà tirer des leçons de ce qui s’est passé depuis samedi ? Comment le Hamas s’est il préparé ? Y a-t-il eu une faillite du renseignement israélien ?