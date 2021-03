Hakill, l'un des rappeurs porte-voix de la contestation au Sénégal

France 24 • 22/03/2021 à 16:57

Hakill, Didier Awadi ou encore Dip Doundou Guiss... Des rappeurs se sont mobilisés aux côtés des manifestants au Sénégal avec la composition de chansons et de clips engagés. Nous recevons dans ce numéro l'un d'eux, Hakill. Il a tourné son clip "Fii" au cœur des manifestations, dans les rues de Dakar jonchées de pierres et barrées par des pneus brûlés. Sa chanson parle des difficultés auxquelles doit faire face la jeunesse et de mauvaise gouvernance.