"Hackney Diamonds", le nouvel album très attendu des Rolling Stones

information fournie par France 24 • 20/10/2023 à 15:26

Les Rolling Stones ont enfin sorti "Hackney Diamonds", leur premier album de chansons originales depuis 2005 ! Composé de douze titres, le premier single baptisé "Angry" est sorti dès mercredi 6 septembre. Mick Jagger, le chanteur charismatique du groupe, qui a fêté ses 80 ans en juillet, a présenté l'album dans une salle de spectacle du quartier de Hackney, dans l'est de Londres, aux côtés de ses acolytes, comme lui, vêtus de noir : Keith Richards, 79 ans et Ronnie Wood, 76 ans. On note aussi des collaborations remarquées : Paul McCartney, Lady Gaga, Elton John ou encore Stevie Wonder.