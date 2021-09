information fournie par France 24 • 14/09/2021 à 07:42

A la Une de la presse, ce mardi 14 septembre, l'alerte lancée par l'ONU sur la situation humanitaire catastrophique en Afghanistan, où les Taliban n'ont pas varié sur la place qui revient aux femmes dans la société. L'onde de choc géopolitique de leur prise de pouvoir. Des discussions en Guinée, pour former un nouveau gouvernement. Des engagements made in France. Et les déboires du prénom «Vladimir Poutine» en Suède.