GUINÉE : JUSTICE POUR LES VICTIMES DU STADE DE CONACRY ?

information fournie par France 24 • 28/09/2022 à 23:05

Cent cinquante-six tués, 109 femmes violées et torturées, c’est le funeste bilan du massacre du 28 septembre 2009 dont le procès s’est ouvert aujourd’hui à Conacry. Le capitaine Dadis Camara, à la tête de la junte militaire, il y a 13 ans, sera confronté aux 600 parties civiles. Justice leur sera-t-elle rendue sous le regard de la communauté internationale ? Réponse dans On va plus loin avec Bruno Daroux et Zyad Limam. Regards croisés aussi sur les conséquences des fuites des gazoducs Nord Stream en mer Baltique qui devraient durer « au moins une semaine ».