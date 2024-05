Guerre Israël-Hamas : le conflit enflamme les universités

information fournie par France 24 • 03/05/2024 à 17:03

Quelle fièvre s’est emparée des campus universitaires ? Aux États-Unis comme en France et en Europe, des étudiants occupent les locaux. Il s'agit souvent d'une infime minorité, mais qui suffit à bloquer les lieux d’enseignement et contraindre les autorités à suivre un fil ténu entre liberté d’expression, maintien de l’ordre et prévention de tout dérapage antisémite. Car c’est de cela qu’il s’agit : le soutien à Gaza et à la cause palestinienne se mue en critique ouverte d’Israël – jusqu’à l’hostilité envers les étudiants juifs ?