information fournie par France 24 • 08/11/2023 à 11:51

La jeune entreprise française Bodyguard s'impose dans la traque des contenus haineux et violents sur les réseaux sociaux. Invité de "Info éco", son fondateur, Charles Cohen, a constaté une hausse de plus de 400 % de ces contenus toxiques sur les réseaux de ses clients depuis le 7 octobre, date du massacre commis par le Hamas en Israël et le début de la guerre à Gaza.